Папа Римський попросив італійську мафію не нагнітати страх та стати на бік закону

Папа Римський Франциск закликав жителів наповненої бандитами околиці Риму, яка відома як «столиця мафії», покінчити з «практикою страху», бути мужніми та стати на сторону закону.

Папа говорив 3 червня під час меси, присвяченої Святу Тіла і Крові Христових, яка цьогоріч відбувалася у двох парафіях робітничого класу в місті Остія, що в близько 30 кілометрах від центру Рима, де захід відбувається зазвичай, повідомляє "Радіо Свобода".

Він таким чином продемонстрував солідарність із 230 тисячами місцевих жителів, багато з яких живуть у страху через жорстокість бандитів у цьому районі.

«Іісус хоче, щоб стіни байдужості й «омерти» («кодексу мовчання», яким організовані злочинні угруповання залякують громадян, застерігаючи їх від співпраці з поліцією –ред.) були зруйновані, залізні ґрати гніту і зарозумілості знищені, звільнивши шлях до справедливості, цивілізованості і законності», – сказав Папа Римський.

У 2015 році адміністрацію Остії взяв під контроль урядовий уповноважений у зв'язку з проникненням до влади злочинних угруповань, яких звинувачували у вбивствах, вимаганні, торгівлі наркотиками та лихварстві. Проект отримав назву «Столиця мафії».