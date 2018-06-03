Польського католицького священика внесли в базу «Миротворця»

Польського священика Веслава Пенского (Wieslaw Penskij) внесли у «чорний список» через його антиукраїнську позицію.

Відповідний запис з'явилася на сайті «Миротворець», повідомляє politeka.net.

«Священика внесли в базу через антиукраїнську пропаганду під прикриттям релігійної діяльності, а також розпалювання міжрелігійної та міжконфесійної ворожнечі», – йдеться на сайті.

Священик в період з 1999-го по вересень 2017 року перебував у Києві, де проводив богослужіння в парафії «Христа Царя Всесвіту» римсько-католицької Церкви.

Вєслав Пенський входить в римо-католицький орден «паллотинів» (Товариство католицького апостольства). Це чернечий орден, керівний центр якого знаходиться в Римі. Організація складається з 11 провінцій, і саме польська провінція ордену координує діяльність української делегатури (ордена).

Священика перевели в Польщу у вересні 2017 року. Однак він кілька разів повертався в Україну, поки в лютому його не назвали персоною нон грата: у 2017 році йому заборонили в'їзд в Україну строком на три роки.

Раніше священик Вєслав Пенський на телебаченні «Полонія» в США, розповідаючи про сучасних поляків в Україні, зазначив, що «вони тут почуваються в небезпеці і їх сприймають як громадян третьої категорії».