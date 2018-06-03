Папа Франциск перетворив уніатський екзархат у Македонії в повноцінну єпархію

У прес-службі Ватикану повідомили про те, що Папа Римський Франциск підвищив до рівня єпархії статус колишнього екзархату для католиків візантійського обряду в Македонії і призначив першого єпархіального єпископа для новоствореної єпархії.

Як повідомляє sedmitza.ru, Папа Франциск надав новій церковній структурі титул «Єпархія Успіння Діви Марії з центром у Струміца-Скоп'є». Її першим єпархіальним архієреєм понтифік призначив єпископа Кіро Стоянова, ординарія Скоп'є, який до цього часу виконував обов'язки апостольського екзарха греко-католицького екзархату в Македонії.

Єпископ Кіро Стоянов народився в Радово в 1959 році. Висвячений в сан священика в 1986 році. У 1999 році був призначений єпископом-помічником Скоп'є. З 2005 року очолює дві структури Католицької Церкви в Македонії — римсько-католицьку єпархію Скоп'є і колишній екзархат для греко-католиків, який налічує декілька тисяч віруючих.