УГКЦ створила Фонд пам’яті Блаженнішого Любомира
11:33, 01 червня 2018Католицизм
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Любомир (Гузар) / asn.in.ua
У першу річницю відходу у вічність Блаженнішого Любомира при Патріаршій курії УГКЦ створено Фонд пам’яті Блаженнішого Любомира.
Про це сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового з нагоди першої річниці відходу у вічність Блаженнішого Любомира, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Цей Фонд координуватиме всі церковні, громадські, інтелектуальні ініціативи, аби ми могли разом осмислити, зберегти, а відтак поширити на весь світ безцінний скарб Блаженнішого Любомира», – сказав Глава УГКЦ.
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