УГКЦ створила Фонд пам’яті Блаженнішого Любомира

У першу річницю відходу у вічність Блаженнішого Любомира при Патріаршій курії УГКЦ створено Фонд пам’яті Блаженнішого Любомира.

Про це сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового з нагоди першої річниці відходу у вічність Блаженнішого Любомира, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Цей Фонд координуватиме всі церковні, громадські, інтелектуальні ініціативи, аби ми могли разом осмислити, зберегти, а відтак поширити на весь світ безцінний скарб Блаженнішого Любомира», – сказав Глава УГКЦ.