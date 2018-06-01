Папа Римський сказав, що католики не повинні втручатися в справи Православної Церкви

У Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з представниками РПЦ, на якій понтифік висловився проти підходу, що провокує конфесійний поділ.

Про це повідомляє "Погляд" з посиланням на відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

«Католицька церква ніколи не дозволить, щоб з її боку виявився підхід, що провокує поділ. Ми ніколи цього не дозволимо. Я цього не хочу», – наводяться слова Папи Франциска на сайті відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

Також Папа Римський підкреслив, що на сучасному етапі уніатизм як метод "абсолютно неприйнятний" у відносинах між православними і католиками.

«Лише братський діалог є єдиним можливим шляхом до більшої єдності», – підкреслюється в повідомленні.

«Католицькі церкви не повинні втручатися у внутрішні справи РПЦ, в тому числі й з політичних причин. Така моя позиція та позиція Святого Престолу сьогодні. Ті, хто виступають інакше - не підкоряються Святому Престолу», – додав понтифік.