У Тернополі відкрили виставку, присвячену пам’яті покійного Глави УГКЦ

Виставку, присвячену пам’яті покійного Глави УГКЦ Любомира Гузара, відкрили в обласному державному архіві Тернополя 30 травня.

Захід присвячено першим роковинам відходу у вічність Патріарха, повідомляє "20 хвилин".

В експозиції вміщено світлини, документи, книги, речі, пов’язані з життям владики Любомира.

"Митрополит був авторитетом сучасної України, який працював на суспільство. Він зробив дуже багато, щоб Україна була соборною державою з християнським обличчям. Ми надзвичайно раді, що ця виставка знаходиться в стінах нашого архіву", - сказав директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський.

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодор Мартинюк розповів, що мав честь особисто спілкуватись з Блаженнішим Любомиром. Розповідає, що особистість Любомира не є цілком відкритою для українців, бо він був дуже багатогранною людиною, тому потрібно ще багато дізнаватися про діяльність митрополита.

"Ми почали шукати ці всі експонати досить давно, серед них є унікальні листи митрополита, підбірки фотографій Любомира в різні часи його життя, книги", - розповів співзасновник виставки Юрій Заруцький.

Організували виставку завдяки співпраці обласного архіву, Інституту національного відродження ім. Ігоря Ґерети та Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Відвідати виставку можна буде упродовж червня.