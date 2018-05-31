У Києві на «Книжковому арсеналі» презентували книгу – листування Любомира Гузара з мамою

Презентація книжки «Найдорожча Мамусю» відбулася 30 травня, напередодні річниці відходу у вічність Блаженнішого Любомира (Гузара).

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, Листування отця Любомира Гузара з матір’ю Ростиславою, сестрою Мартою та її чоловіком Зеноном охоплює тривалий період 1975-1976 і 1985-1992 років, на який припало багато доленосних подій у житті українського народу й Української Греко-Католицької Церкви.

Видавці книжки завдячують племінниці Блаженнішого Любомира Марії Рипан за те, що це листування потрапило до рук науковців. Марія Рипан дякує за ці листи владиці Глібові (Лончині), який привіз дві коробки листів зі «Студіону». В одній коробці були особисті листи, на другій писало: «Родина».

«Я відкрила пачку, де писало «Родина». І побачила, що там є оригінальні листи, які писала моя бабця, моя мама… Там було навіть відзначено, чи відслужив він Служби Божі за різні намірення… Це унікальна річ», – розповіла Марія Рипан.

Вона розповіла, що листи о. Любомир писав до родини щотижня.

У листах о. Любомир звертався до своєї мами: «Найдорожча Мамусю», а підписувався: «Ваш Любко». Мама о. Любомира зверталася до сина: «Найдорожчий мій Синочку», і підписувалася: «Твоя мама».