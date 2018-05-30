У липні УГКЦ проведе прощу до Заварниці з молитвою за мир в Україні

Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю Хрещення України та молитві за мир в Україні відбудеться 14-15 липня.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де Єпископи, священики та вірні молитимуться до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Серед запланованих заходів: Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 14 липня, а проти ночі на 15 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.

З детальною програмою паломництва можна ознайомитись тут.