У липні УГКЦ проведе прощу до Заварниці з молитвою за мир в Україні
Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю Хрещення України та молитві за мир в Україні відбудеться 14-15 липня.
Про це повідомляє "Католицький оглядач".
На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті.
Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де Єпископи, священики та вірні молитимуться до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
Серед запланованих заходів: Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 14 липня, а проти ночі на 15 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.
З детальною програмою паломництва можна ознайомитись тут.