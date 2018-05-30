У Вашингтоні заарештували католицького священика і трьох жінок, які закликали вагітних не робити аборти

Католицького священика і трьох жінок, які в рамках акції «Red Rose Rescue» («Порятунок червоної троянди») на території абортивного центру у Вашингтоні намагалися вмовляти вагітних жінок не робити аборт, заарештувала поліція.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на LifeSiteNews.

Священик Фіделіс Мосцинскі та ще три жінки увійшли в абортивний центр у столиці США вранці 26 травня, несучи червоні троянди, щоб запропонувати підтримку матерям, які запланували зробити аборт. Зовні приміщення центру стояли близько півтора десятка католиків, які в рамках мирної акції тримали транспаранти і молилися про успіх акції спасіння ненароджених немовлят.

У рамках акції її учасники, зайшовши всередину абортивного центру, тихо розмовляли з матерями в кімнаті очікування, пропонуючи свою підтримку та даруючи їм червоні троянди як символ життя. Працівники абортивного центру у відповідь на прихід католиків викликали поліцію, яка вивела з приміщення священика і трьох жінок, забравши їх у поліцейську дільницю.

Священика Фіделіс Мосцинскі, якого раніше вже арештовували під час попередньої акції «Спасіння червоної троянди», відпустили через кілька годин, повідомивши про необхідність надалі з'явитися в суд.

Акцію «Red Rose Rescue» почала канадська активістка Марія Вогнер, яка провела п'ять років у в'язниці за свої мирні спроби вберегти жінок і їх дітей від аборту. Після виходу з в'язниці Мері Вогнер продовжила свою діяльність в Торонто. Наразі її чекає нове судове слухання, яке відбудеться 12 липня.