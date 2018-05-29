РКЦ канонізувала черницю, яку в 2006 році вбили за віру в Сомалі

Була проголошена блаженною Леонелла Сгорбаті, черниця-місіонерка з Конгрегації Сестер Матері Божої Втіхи.

У 2006 році вона була вбита з ненависті до віри в Могадішо (Сомалі), повідомляє Радіо Ватикану.

«Її життя, присвячене Євангелії та служінню бідним, а також її мученицька смерть є надією для Африки та для всього світу. Помолимося про Африку, щоб там запанував мир», - закликав Папа Римський.

Далі Папа висловив підтримку національному Дню полегшення страждань, мета якого полягає в тому, щоб боротися з болем на всіх фазах хвороби, включаючи термінальну. Папа Римський привітав учасників святкових заходів, організованих юридичною клінікою ім. Агостіно Джемеллі, щоб «сприяти солідарності з людьми, які страждають на серйозні захворювання».