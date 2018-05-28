Папа Римський закликав помолитися за Африку

Перед молитвою «Ангел Господній» у неділю, 27 травня, Папа Франциск виголосив повчання, присвячене святу Пресвятої Трійці, а наприкінці зустрічі з паломниками підніс молитву за Африку.

Про це повідомляють Новини Ватикану.

Після молитви «Ангел Господній», Понтифік нагадав, що напередодні в італійському місті П’яценці відбулася беатифікація сестри Леонелли Зґорбаті, убитої 2006 року з ненависті до віри в Моґадишо (Сомалі).

«Її життя, віддане задля Євангелія та на служіння вбогим, як і її мучеництво, становлять завдаток надії для Африки та всього світу. Помолімося разом за Африку, щоби там настав мир», - закликав Папа, розпочавши проказування молитви «Радуйся, Маріє».