На Львівщині відзначили 650-ліття парафії РКЦ у Судовій Вишні

У четвер, 24 травня, у Судовій Вишні Мостиського деканату Львівської архідієцезії Митрополит Львівський Мечислав Мокшицький очолив урочистості з нагоди 650-ліття парафії РКЦ.

Перед початком богослужіння Його Ексцеленція впровадив до храму Пресвятої Діви Марії Помічниці вірних реліквії святого Йоана Павла ІІ. Про це повідомляє Львівська архідієцезія РКЦ.

Розділити радість судовишнянських римо-католиків прибули священики й вірні з навколишній парафій, а також греко-католицький і православний священики разом зі своїм причтом і керівники місцевої влади. Присутні оплесками привітали колишніх душпастирів парафії, відновленої 1989 року.

З Судовою Вишнею тісно пов’язані також монахи францисканці, які колись мали там монастир (отці реформати). Тепер у парафії душпастирюють і мають свій Дім представники Ордену Менших Братів Францисканців в Україні. Їхні співбрати приїхали з різних теренів України та з Польщі.

Архієпископ Мечислав Мокшицький висловив радість, що в такий винятковий день як 650-ліття парафії та храмове свято звершив у цьому храмі інтронізацію реліквій святого. Йоана Павла ІІ, який так тісно пов'язаний із цим краєм. Зокрема, 1991 року він відновив структури РКЦ в Україні.