На Львівщині відзначили 650-ліття парафії РКЦ у Судовій Вишні

14:45, 26 травня 2018
Католицизм
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На Львівщині відзначили 650-ліття парафії РКЦ у Судовій Вишні / rkc.lviv.u

У четвер, 24 травня, у Судовій Вишні Мостиського деканату Львівської архідієцезії Митрополит Львівський Мечислав Мокшицький очолив урочистості з нагоди 650-ліття парафії РКЦ. 

Перед початком богослужіння Його Ексцеленція впровадив до храму Пресвятої Діви Марії Помічниці вірних реліквії святого Йоана Павла ІІ. Про це повідомляє Львівська архідієцезія РКЦ.

/ rkc.lviv.u

Розділити радість судовишнянських римо-католиків прибули священики й вірні з навколишній парафій, а також греко-католицький і православний священики разом зі своїм причтом і керівники місцевої влади. Присутні оплесками привітали колишніх душпастирів парафії, відновленої 1989 року.

/ rkc.lviv.u

З Судовою Вишнею тісно пов’язані також монахи францисканці, які колись мали там монастир (отці реформати). Тепер у парафії душпастирюють і мають свій Дім представники Ордену Менших Братів Францисканців в Україні. Їхні співбрати приїхали з різних теренів України та з Польщі.

/ rkc.lviv.u

Архієпископ Мечислав Мокшицький висловив радість, що в такий винятковий день як 650-ліття парафії та храмове свято звершив у цьому храмі інтронізацію реліквій святого. Йоана Павла ІІ, який так тісно пов'язаний із цим краєм. Зокрема, 1991 року він відновив структури РКЦ в Україні.

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