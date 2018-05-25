Розпочалося паломництво мощей святого Папи Іоанна ХХІІІ до його малої батьківщини

На світанку, 24 травня 2018 року, у базиліці святого Петра у Ватикані відбулася коротка церемонія, якою розпочалася перегринація мощей святого Папи Йоана ХХІІІ до Берґамо, дієцезії, в якій служив майбутній Наступник святого Петра, та до місцевості Сотто-іль-Монте, де він народився 25 листопада 1881 року.

Тема паломництва – «Усе починається із землі, де я народився, та прямує до неба». Це слова святого, який у шістдесяту річницю обрання на престол святого Петра повертається до своїх земляків. Про це повідомляють "Новини Ватикану".

Вісімнадцять днів паломництва – це виняткова подія, надзвичайний дарунок Папи Франциска для місцевої Церкви. Варто зазначити, що прецедент такої події пов’язаний із святим Йоаном ХХІІІ, який навесні 1959 року авторизував схожу перегринацію мощей святого Пія Х до його рідної Венеції.

Мешканці Берґамо зустріли свого святого земляка на центральній площі міста, а першою зупинкою стала в’язниця на згадку про візит Йоана ХХІІІ до римської тюрми «Regina Coeli». Далі мощі побували в семінарії, а перед завершенням дня були внесені до кафедрального собору.

У кафедральному соборі Берґамо мощі перебуватимуть до неділі, 27 травня, звідки після ранкової Меси вирушать до Сотто-іль-Монте, побувавши в лікарні Йоана ХХІІІ та Богородичному санктуарії. У рідній місцевості святого Папи вони перебуватимуть до неділі, 10 червня. Протягом цього періоду відбуватимуться різні молитовні заходи, чування та прощі дієцезій і різних груп, як-от молоді, військових, чернечих родин, священиків тощо.