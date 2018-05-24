У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкриють стенд пам’яті Любомира Гузара

Завтра, 25 травня, о 16.00 у головній експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні відбудеться перший публічний захід вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара в перші роковини відходу до вічності.

Учасники заходу згадають важливі події на тернистому шляху життя та Божого служіння Блаженнішого, поділяться спогадами, послухають його голос, повідомляє "Католицький оглядач".

Уперше широкому загалу будуть представлені особисті матеріали Блаженнішого Любомира, передані Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, який візьме участь у заході-посвяті.

Для цілого покоління українців Блаженніший Любомир став моральним авторитетом.

«Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і не любить», – один із його актуальних афоризмів.

Хоч більшість свого життя він провів за кордоном, але його любов до Батьківщини і рідного народу не згасла. Це була людина миру, від якої струміла любов до всіх, людина, яка зводила мости між часом і вічністю, між Богом та людьми. Легко, але завжди мудро він вирішував складні питання, які відчиняли двері для великих справ, зазначають організатори заходу.