Папа Римський просить Бога, щоб Він "обдарував своїм миром дорогу українську землю"

Папа Римський запевнив, що він невпинно просить Бога про мир в Україні.

Про це він сказав українським військовим, які брали участь у загальній аудієнції 23 травня, повідомляє Радіо Ватикану.

«Вітаю українських прочан, які брали участь у 60-му Міжнародному Військовому Паломництві до Люрду. Неустанно благаю Господа, щоб загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу українську землю. Нехай Господь Бог благословить усіх вас!», – сказав Папа Римський.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, цьогорічна делегація військових паломників з України була найчисленнішою за всі роки, нараховуючи 200 осіб. До складу неї увійшли військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, воїни, що були поранені під час АТО, жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, а також курсанти та оркестр Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Делегацію очолював владика Михайло Колтун, керівник Департаменту військового капеланства УГКЦ. Українські військові беруть участь в Міжнародному паломництві до Люрду від 1996 року.