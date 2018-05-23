В УГКЦ відзначать річницю від дня смерті Патріарха Любомира (Гузара)

У патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, 31 травня о 9.00, розпочнуться заходи, якими відзначать річницю відходу до вічності Патріарха Любомира (Гузара).

Вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира розпочнуть Архиєрейською Божественною літургією, яку у співслужінні єпископів та духовенства УГКЦ очолить Блаженніший Патріарх Святослав. Потім відбудеться панахида у крипті патріаршого собору де спочиває тіло Блаженнішого Любомира Гузара, повідомляє Київська архієпархія УГКЦ.

Вшанування Патріарха продовжать ввечері о 18.00. Спершу в соборі служитимуть вечірню, яку очолить владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архиєпархії. Після молитви архієрей виступить зі словом «Патріарх Любомир – чоловік Божий».

Пізніше відбудеться перегляд короткометражного Фільму «Любомир».