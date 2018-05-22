Папа Римський заявив, що геїв такими створив Бог

Папа Римський Франциск заявив, що геїв такими створив Бог.

Про це повідомляє MIGnews.com.ua з посиланням на CNN.

Понтифік поспілкувався з геєм-католиком Хуаном Карлосом Крузом, який став жертвою чилійського священика-педофіла Фернандо Карадіми.

"Хуан Карлос, те, що ви гей, не має значення. Бог зробив вас таким, і він любить вас таким, і це не має значення. Ви маєте бути задоволені тим, хто ви є", - процитував понтифіка Карлос.

Також чоловік розповів, що під час спілкування з Папою Римським він закликав понтифіка покарати винних у чилійських випадках насильства.