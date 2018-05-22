Папа Римський приміряв традиційне гуцульське вбрання

Папа Римський привітав з 25-літнім подружнім ювілеєм греко-католицького священика, поета, композитора, сценариста з Буковини - отця Валерія Сиротюка та його дружину, й приміряв традиційне гуцульське вбрання.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернець Теодор Дутчак.

"Дійсно наш Папа - простий та люблячий. Треба запросити Папу на Буковину", - вказано у повідомленні.