Папа Римський приміряв традиційне гуцульське вбрання
13:06, 22 травня 2018Католицизм
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Папа Римський приміряв гуцульське вбрання / facebook.com/dutchack
Папа Римський привітав з 25-літнім подружнім ювілеєм греко-католицького священика, поета, композитора, сценариста з Буковини - отця Валерія Сиротюка та його дружину, й приміряв традиційне гуцульське вбрання.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав чернець Теодор Дутчак.
"Дійсно наш Папа - простий та люблячий. Треба запросити Папу на Буковину", - вказано у повідомленні.
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