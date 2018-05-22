У Китаї відкрили пам'ятник католицькому святому, канонізованому 2000 року

У місті Ханьдань китайської провінції Хебей урочисто відкрито пам'ятник віровчителю та мученику Джону Ву Вень Іну, загиблому за віру і канонізованому 2000 року Папою Іоанном Павлом II.

Благословення і урочисте відкриття пам'ятника Джону Ву Вень Іну звершив єпископ Ханьданьської єпархії Дон Петер Чжоу Циньгань у присутності 35 священнослужителів, представників місцевої влади та численних парафіян, повідомляє "Седмиця" з посиланням на Agenzia Fides.

Під час урочистого богослужіння було також освячено вівтар у парафії села Донгертоу, де народився і виріс майбутній святий.

Майбутній святий народився у 1850 році в селі Донгертоу в передмісті Йонь-Ньяна (нині Ханьдань), і прославився у цих місцях як віровчитель і ревний католик. Свій подвиг в ім'я віри він скоїв у віці 50 років під час Іхетуанського (так званого «Боксерського») повстання. Іхетуани боролися проти іноземного втручання в економіку, внутрішню політику та релігійне життя Китаю у 1898-1901 рр.

Під час захоплення його рідного міста повсталими у 1900 році, Джона Ву Вень Іна піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити його відмовитися від християнської віри, а потім засудили до страти. Матір всіляко зміцнювала його дух і віру під час мук, а він їй сказав, ідучи на смерть: «Не турбуйся про мене, мамо. Подбай про моїх сиріт. Ми знову зустрінемося з тобою у райському домі нашого Отця Небесного».