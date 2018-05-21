У Римі вчені з усього світу вивчили документи інквізиції

У римській бібліотеці Сенату Республіки, яка була тісно пов'язана з історією інквізиції та особливо зі списком заборонених книг, з 15 по 17 травня проходив міжнародний симпозіум, присвячений 20-річчю відкриття архівів Конґреґації віровчення.

Історичні архіви Римської інквізиції, Конгрегації у списку заборонених книг і Суду інквізиції в Сієні офіційно були відкриті префектом Конгрегації віровчення кардиналом Ратцінгером у 1998 році, відтоді ця подія відзначається раз на 10 років за участю дослідників з усього світу, повідомляє Радіо Ватикану.

Роботи римського симпозіуму відкрив архієпископ Франсиско Луїс Ладаріа, нині очолює Конгрегацію віровчення.

Наразі завдяки доступу до архівів стало можливим поглиблене вивчення протоколів інквізиції, які допомагають відповісти на питання про те, ким були інквізитори, чи існували, крім них, інші судді в області віровчення та як відбувалися судові процеси.

У 16 столітті нотаріуси інквізиції були мирянами, пізніше цю функцію виконували ченці. Професор дель Коль зазначив, що протоколи інквізиції не були однаковими, оскільки нотаріуси складали їх двома способами: або під час самого засідання, або після нього. Історики помітили, що нотаріуси не записували всіх питань і відповідей, значно скорочували тексти й нерідко допускали обмовки.

Документи з 1590 по 1640 роки, були вкрай неповними та невпорядкованими. Деякі рішення не були записані взагалі, інші загублені або поміщені в чужі досьє. Історики піддають сумніву відповідність деяких нотаток процесі протоколу, а також висувають гіпотези про маніпуляції документами з боку Пап.