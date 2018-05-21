На Прикарпатті знайшли підпільний храм УГКЦ, який діяв у радянські часи (відео)
10:11, 21 травня 2018Католицизм
1956 0
На Прикарпатті знайшли підпільний храм / скрін з сюжету
На Прикарпатті знайшли підпільний храм Української Греко-Католицької Церкви.
Він діяв з 1970 по 1990-й роки на території майданського та дорівського лісництв, повідомляє "НМП" з посиланням на сюжет UA:Перший.
Після Другої світової війни на землях, які відійшли до Радянського Союзу, Греко-Католицьку Церкву комуністичний режим знищив. Відроджуватися вона почала наприкінці 80-х років.
Нині на місці храму занедбана капличка, яку місцеві лісничі та священики хочуть відновити.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter