Ватикан оголосив імена 14 майбутніх кардиналів

Після проказування молитви «Царице Неба» в неділю, 20 травня, Папа Франциск оголосив імена майбутніх кардиналів.

У червні цього року буде призначено 14 нових кардиналів, повідомляє "Радіо Ватикану".

«З радістю повідомляю, що 29 червня проведу Консисторію з нагоди призначення 14 нових кардиналів. Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати Божу милосердну любов всім людям на землі. А включення нових кардиналів до Римської дієцезії, крім того, виражає неминучий зв'язок між Перовою столицею та місцевими Церквами, поширеними в світі», - відзначив Папа Римський.

Далі Святіший Отець оголосив імена майбутніх кардиналів. Ними стануть:

- Блаженніший Луїс-Рафаель Сако, Патріарх Вавилонський Халдейської Католицької Церкви;

- архиєпископ Луїс Ладарія, Префект Конгрегації Віровчення;

- архиєпископ Анджело Де Донатіс, Вікарій для Римської дієцезії;

- архиєпископ Анджело Беччіу, Заступник Державного Секретаря із загальних питань;

- архиєпископ Конрад Краєвський, Апостольський Роздавач милостині;

- Високопреосвященний Джозеф Кутц, Архиєпископ Карачі (Пакистан);

- Преосвященний Антоніо дос Сантос Марто, єпископ Лейрії-Фатіми (Португалія);

- Преосвящений Педро Баррето, архиєпископ Уанкайо (Перу),

- Високопреосвященний Дезіре Царагазана, Архиєпископ Туамасіни (Мадагаскар);

- Високопреосвященний Джузеппее Петроккі, Архиєпископ Л’Аквіли (Італія);

- Високопреосвященний Томас Аквінас Мане, Архиєпископ Оскаки (Японія).

Крім того, Папа введе до Колегії Кардиналів архиєпископа, єпископа та ченця, які відзначилися ревним служінням в Церкві, але вже не увійдуть до колегії виборців задля вікових обмежень. Це вислужений Архиєпископ Халапи (Мексика) Серхіо Обесо Рівера, вислужений очільник прелатури Корокоро (Болівія) Торібіо Тікона Порко, та отець-кларетянин Бокос Меріно.