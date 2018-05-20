Ватикан оголосив дату канонізації Блаженного Папи Павла VI

Блаженний Папа Павло VI буде проголошений святим у неділю, 14 жовтня 2018 р., під час Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані, що збігатиметься з проведенням XV Звичайної Асамблеї Синоду Єпископів.

Про це було оголошено під час Консисторії Кардиналів з нагоди затвердження канонізаційних справ, яку Святіший Отець очолив у суботу, 19 травня, повідомляє "Радіо Ватикану".

Разом з блаженним Павлом VI відбудеться канонізація мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архиєпископа Сан-Сальвадору (Сальвадор), а також італійських священиків Франческо Спінеллі та Вінченцо Романо, німецької черниці Марії Катеріни Каспер та іспанської черниці Насарії Іґнасії Марч Меси, Засновниці Згромадження Місіонерок Круціаток Церкви.

Про близьку канонізацію блаженного Павла VI, якого він беатифікував 19 жовтня 2014 року, Папа Франциск повідомив під час зустрічі з римським духовенством на початку Великого Посту 2018 р., а вже 6 березня було оприлюднено декрет Конгрегації в справах проголошення святих про визнання чуда за його заступництвом.

Того ж дня були оголошені інші чотири декрети про визнання чуд за заступництвом Оскаро Ромеро, Франческо Спінеллі, Вінченцо Романо та Марії Катеріни Каспер. Про те, що наближається канонізація сестри Насарії Іґнасії стало відомо 27 січня, коли також було оприлюднено декрет про визнання чуда за її заступництвом.