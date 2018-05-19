У Ватикані поховають кардинала Даріо Кастрільйона Ойоса

Вислужений префект Конгрегації у справах духовенства, 88-річний колумбійський кардинал Даріо Кастрільйон Ойос, після тривалої й важкої хвороби відійшов до Небесного Отця в Римі на світанку 18 травня 2018 року.

Його похорон відбудеться у Ватикані 19 травня, а згідно із заповітом, він буде похований у катедральному храмі рідного міста Медельїн в Колумбії, повідомляє "Радіо Ватикану".

Покійний кардинал Даріо Кастрільйон Ойос народився 4 липня 1929 року в Медельїні, Колумбія. Богословську освіту отримав у двох колумбійських семінаріях, захистивши докторську дисертацію з канонічного права в Папському Григоріанському університеті в Римі та з соціології у Лювенському університеті в Бельгії.

1952 року прийняв священичі свячення, протягом багатьох років розгортав широку душпастирську діяльність у Колумбії, був викладачем канонічного права, Генеральним Секретарем Конференції Єпископів Колумбії.

1971 року Папа Павло VІ призначив його єпископом Перейри, 1992 року Папа Іван Павло ІІ призначив його архиєпископом-митрополитом Букарамани, а від 1996 року він входить у склад Римської Курії – спочатку Папа Іван Павло ІІ призначає його про-префектом Конгрегації в справах духовенства, а 1998 підносить його до сану кардинала, призначаючи префектом згаданого ватиканського відомства.

Від 2000 до 2009 року кардинал Ойос очолює Папську Комісію Ecclesia Dei. 2006 року Папа Венедикт ХVІ прийняв його зречення з поста Префекта Конгрегації в справах духовенства, але до 2009 року залишив за ним пост Голови Папської комісії Ecclesia Dei. Навіть у похилому віці кардинал Кастрільйон Ойос невтомно трудився як радник численних дикастерій та відомств Святої Столиці, розгортаючи також і широку пастирську діяльність.