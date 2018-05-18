На Львівщину передали факсимільне видання Біблії Франциска Скорини

У село Новосільці Жидачівського району Львівщини передали факсимільне видання Біблії Франциска Скорини.

Уродженець села Матульський Білорусі Роман – доктор педагогічних наук, директор Національної бібліотеки Білорусії передав власноруч для парафіяльної бібліотеки УГКЦ факсимільне видання Біблії Франциска Скорини у 20-и томах, повідомляє "Католицький оглядач".

Адміністратор храму о. Роман Тимчишин подякував за цінний дарунок, запросивши гостей і парафіян до будинку Просвіти для продовження святкування Дня Матері. Урочистість почалася святковим молебнем, після якого о. Роман розповів про історію свята, нагадавши про велику відповідальність матері у християнському вихованні дитини.

Нагадаємо, що Франциск Скорина – білоруський першодрукар, просвітитель 15 ст. До появи відомої Острозької Біблії видання Скорини були єдиними перекладами Біблії на теренах східних і західних слов’ян.