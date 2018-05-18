На знак вибачення перед жертвами сексуальних зловживань чилійські єпископи подали у відставку

Кожен єпископ з Чилі, котрий прибув на 3-денну зустріч з Папою Франциском у Ватикані, подав у відставку.

Цей жест є способом попросити вибачення у жертв зловживань, інформує "Католицький оглядач" з посиланням на Catholic Herald.

«Хочемо оголосити, що усі єпископи, присутні у Римі, у письмовому вигляді склали на руки Святійшого Отця свою позицію, щоб він міг вільно прийняти рішення щодо кожного з нас», - повідомив 18 травня єпископ Хуан Ігнасіо Ґонсалес Ерразуріс з Сан-Бернардо від імені усіх єпископів країни.

Таке безпрецендентне рішення єпископи прийняли в останній день їх зустрічі з Папою, що тривала з 15 до 17 травня, і яка була організована для того, щоб разом роздумати над причинами та наслідками кризи, викликаної в Чилійській Церкві зловживаннями проти неповнолітніх та зловживаннями владою, що трапилися останніми десятиріччями, та щоб шукати шляхи для вирішення ситуації та запобігання повторенню таких явищ. Наприкінці триденного часу братерського розпізнавання Папа вручив ієрархам свого листа.