Папа Римський оприлюднив інструкції для черниць про те, як користуватися соцмережами

Папа Римський оприлюднив інструкції для католицьких черниць про те, як користуватися соціальними мережами "тверезо й розсудливо".

Папський документ називається "Cor Orans" ("Серце, що молиться"), покликаний уточнити й прояснити деякі з правил чернечого життя, офіційно затверджених РКЦ у 2016 році, повідомляє "Експерт".

Заявлена мета інструкцій – залишити черницям можливість у тиші думати про божественне.

У документі фігурує формулювання "соціальні комунікації", а не названі конкретні платформи, але католицька газета "Tablet" пояснює, що мова йде про Фейсбук, Твіттер та інші соціальні мережі.

В інструкції сказано, що слід обачно підходити до "масштабів інформації та видів комунікацій" – і, звичайно ж, до змісту записів.

"Пуста трата часу"

У квітні жіночий монастир на півночі Іспанії привернув увагу місцевої преси, бо черниці активно коментували в соцмережах судову справу в Памплоні, де група чоловіків, обвинувачених у груповому зґвалтуванні, отримала, на думку громадськості, занадто м'яке покарання.

На своїй сторінці у Фейсбук черниці-кармелітки в містечку Хондаррібія виступили на захист жертви зґвалтування.

Черниці зазначили, що вони вільно зробили свій вибір піти в монастир, не пити алкоголь і не ходити по вечірках.

"Бо це було ВІЛЬНИМ вибором, ми будемо захищати всіма доступними нам засобами право жінок ВІЛЬНО робити протилежне, без того, щоб їх засуджували, ґвалтували або залякували", – написали вони у Фейсбуці.

Наскільки відомо, останні інструкції не пов'язані з цією справою. Крім того, Католицька Церква вже не перший раз видає інструкції для черниць з питання про користування соціальними мережами.

Початкові правила поведінки в жіночих монастирях Sponsa Christi Ecclesia були видані в 1950 році Папою Пієм XII, а в 2016 році Папа Франциск розширив цей документ, попереджаючи, що цифрова культура чинить серйозний вплив на суспільство.

Сам Ватикан активно користується Твіттером. На новинному записі Ватикану опубліковано понад 15 тисяч повідомлень. У самого Папи Франциска теж є аккаунт у Твіттері 10 мовах. У Ватикану також є акаунти в Фейсбуці, Інстаграмі, YouTube і Google+.