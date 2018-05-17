Папа Римський закликав католиків і буддистів зміцнювати зв'язки

Папа Римський 16 травня зустрівся з представниками дхармічний релігій, які брали участь у симпозіумі «Дхарма і Логос. Діалог і співробітництво в складну епоху».

На цьому міжрелігійному починанні були представлені християнство, індуїзм, буддизм, джайнізм і сикхізм, повідомляє Радіо Ватикану.

Звертаючись до учасників симпозіуму, Папа підкреслив, що діалог і співпраця – це ключові слова для нашого часу, що відрізняється напруженістю і насильством на всіх рівнях.

Папа Римський окремо привітав делегацію буддійських ченців з Таїланду, подякувавши за подарунок – Священну книгу, перекладену на сучасну мову. Це «відчутний знак вашої щедрості та дружби, яка пов'язує нас вже довгі роки на шляху, що складається з малих кроків, - зазначив він, - Я хотів би, щоб буддисти та католики зміцнювали зв'язки, зростаючи у взаємному пізнанні та повазі відповідних духовних традицій, і були в світі свідками справедливості, миру та захисту гідності людини».