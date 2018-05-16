Ватикан розглядає можливість канонізації священика та трьох дияконів, убитих в Іраку у 2007 році

У Ватикані дали дозвіл на відкриття розгляду справи канонізації о. Рахіда Азіз Ґанні та трьох дияконів, вбитих поблизу церкви в Мосулі у 2007 році.

Конгрегація у справах святих видала «nihil obstat» (без заперечень), дозволяючи єпархіальному єпископу відкрити локальний розгляд справи кандидатів до священства. Як стало відомо, процес розпочнеться у єпархії св. Томи апостола в Детройті, враховуючи складну ситуацію церкви в Мосулі, повідомляє "Католицький оглядач".

Як інформує Catholic Herald, о. Рахіда Азіз Ґанні, його кузена диякона Юсефа Дауда та ще двох дияконів Вахіда Ганна Ішо і Ґассана Ісам Бідаведа вбили 3 червня 2007 року біля храму Святого Духа в Мосулі після того, як священик завершив відправу Літургії з нагоди свята П’ятидесятниці. Диякони супроводжували священика через загрозу від бойовиків. У той час озброєний бойовик вистрелив у чотирьох людей та підірвав їхнє авто.