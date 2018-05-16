Папа Римський закликав Палестину та Ізраїль відновити діалог заради миру

Папа Римський у зв'язку із загостренням ситуації між Палестиною та Ізраїлем заявив про стурбованість у зв'язку з "спіраллю насильства" на Близькому Сході, зазначивши, що вона ніколи не призводить до миру.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Я дуже засмучений і стурбований у зв'язку з загостренням напруженості на Святій землі та на Близькому Сході, також через спіраль насильства, яка постійно нас віддаляє від шляху миру, діалогу та переговорів", – заявив Папа Римський під час загальної аудієнції на площі Святого Петра.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасниках протестів. За останніми даними, в сутичках загинув 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

"Я висловлюю свій глибокий біль по загиблим і пораненим і тягнуся з молитвою та почуттям до тих, хто страждає. Повторюю, використання насильства ніколи не призводить до миру. Війна викликає війну, насильство викликає насильство. Закликаю всі зацікавлені сторони відновити свої зобов'язання, щоб перемогли діалог, справедливість і мир", – сказав Папа Франциск.