Папа Римський продав свій суперкар Lamborghini Huracan за €715 тисяч

Подарований Папі Римському унікальний екземпляр спортивного автомобіля Lamborghini Huracan був проданий у суботу на аукціоні "Sotheby's" у Монако за 715 тисяч євро, ці гроші підуть на проекти допомоги, розповіли в католицькому благодійному фонді "Допомога церкві, яка страждає".

Про це повідомляє російське інформагентство.

У листопаді минулого року у Ватикані, понтифік прийняв від керівництва Lamborghini, що отримав свою назву на честь бога вітру стародавніх майя, і розписався фломастером на його капоті. Тоді ж було оголошено, що суперкар буде проданий на торгах "Sotheby's", а весь виторг від продажу піде на благодійність. При цьому глава РКЦ заздалегідь розпорядився про те, як використовувати ці кошти.

Виручені від продажу гроші будуть передані на реалізацію одразу трьох проектів. Перший із них під назвою "Допомога церкві, яка страждає" пов'язаний із відновленням житлових будинків і громадських будівель іракських християн, які проживали в районі Ніневії, де з 2014 року господарювали бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Другий проект називається "Будинок папи Франциска" і передбачає надання підтримки католицькій Громаді папи Івана XXIII, яка допомагає жінкам, які стали жертвами торговців людьми, і колишнім повіям.

Частина коштів, виручених від продажу унікального автомобіля, буде також передана двом італійським благодійним організаціям, які займаються гуманітарними проектами щодо надання допомоги жінкам та дітям у країнах Африки.

Модель Lamborghini Huracan була представлена на Женевському автосалоні в березні 2014 року. Ціна цього автомобіля в базовій комплектації складає близько 200 тисяч доларів.