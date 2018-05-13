Синод Єпископів УГКЦ назвав "дешевий політичний популізм" небезпекою виборчого процесу

У ході прийдешньої передвиборчої кампанії українцям слід остерігатися трьох основних небезпек: дешевого політичного популізму, збайдужіння серед виборців, а також радикалізації суспільства.

Таку позицію висловили члени Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ у своєму Зверненні до вірян, українських політиків і всіх людей доброї волі, повідомляє «Католицький оглядач».

"Першою небезпекою вважаємо дешевий політичний популізм. Поодинокі кандидати, зважаючи на війну, яка триває в країні, і непросту соціально-економічну ситуацію, не скупитимуться на щедрі передвиборчі обіцянки про швидке й безболісне вирішення всіх проблем. У таких обіцянках немає щирості й правди, і це лицемірство відчувають люди. Тож не даймо себе заколисати солодкою брехнею і фальшивими надіями, справжньою метою яких є не добро народу, а влада, власна вигода і збагачення", - наголошується у документі.

Друга небезпека, на думку єпископів УГКЦ, «походить від нас самих і полягає у спокусі збайдужіння та знеохоченні виборців».

"А третя небезпека - це радикалізація суспільства, часто підсилена агресивними висловлюваннями та діями окремих осіб, які, прикриваючись патріотичними гаслами, закликають до насилля, зокрема із застосуванням зброї, та пропагують сліпу ненависть як засіб для вирішення внутрішніх проблем і викликів”, - застерігає Синод Єпископів УГКЦ.