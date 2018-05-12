На Рівненщині перепоховали останки 18 осіб із роду князів Чарторийських

У храмі Благовіщення Господнього в смт. Клевань Рівненської області 5 травня відбулося перепоховання останків 18 осіб із роду князів Чарторийських.

Їхній склеп знаходився під центральною навою храму. Саме вони були засновниками першого дерев’яного костела Благовіщення Пресвятої Діви Марії, святого Станіслава, єпископа і мученика, святого Юрія і святої Анни. Про це повідомляє сайт Луцької дієцезії РКЦ.

Князь Юрій мав двох синів, з яких Андріан був бернардином, а Миколай-Юрій 1630 року дав пожертвування на новий мурований храм. Храм був консекрований у 1637 р. луцьким єпископом Станіславом Лозою. У 1739 р. храм згорів від удару блискавки, а вже у 1747 р., завдяки старанням князівни Ізабелли Чарторийської, споруду було відбудовано й наново освячено 1799 р.

За часів радянської влади, у період з 1947 до 1991 років, храм стояв зачинений. За історію свого існування у приміщенні храму знаходився місцевий технікум, а пізніше містилися склади. На початку 90-х у храмі був зруйнований дах, підмокли стіни, вибиті вікна та двері, повністю згнила підлога. 29 жовтня 1991 року занедбану споруду повернули відродженій католицькій громаді.

Також стався вандалізм відносно родинного склепу князів Чарторийських. Розкидані людські кістки були знайдені археологами в крипті. Найімовірніше, над рештками поглумилися за радянських часів. Не виключено й те, що в пошуках коштовностей сюди навідувалися чорні археологи.

5 травня відбувся поминальний молебень та перепоховання останків роду князів Чарторийських. Під час Служби Божої перед вівтарем стояли труни, у яких були останки князя Юрія Чарторийського, князя Миколая-Юрія Чарторийського, княжни Ізабели Чарторийської, а також двох священиків; інші труни знаходилися навколо входу до склепу.

На богослужіння приїхало 25 представників роду Чарторийських на чолі з княгинею Барбарою Чарторийською.

Після Пресвятої Євхаристії відбувся поминальний молебень. Єпископ окадив та покропив свяченою водою труни, і їх спустили до склепу.