На Вінниччині відкрили меморіальну дошку, присвячену 250-річчю Барської конфедерації

У п'ятницю, 11 травня, на теренах парафії святої Анни у Барі на Вінничині відбулось відкриття встановленої на стіні Польського дому меморіальної дошки, присвяченої учасникам Барської конфедерації до її 250-річчя.

В урочистостях, організованих місцевими поляками спільно з польським консульством у Вінниці, взяв участь єпископ-ординарій Одесько-Сімферопольський Броніслав Бернацький, який ще 1988 року, працюючи у Барі настоятелем парафії, був ініціатором створення тут польського осередку. Про це повідомляє сайт «Костели та каплиці України».

А два роки тому, 21 травня, пройшло відкриття Польського дому, спорудженння якого було профінансоване за рахунок дотацій Сенату та Міністерства закордонних справ Польщі як дарунок польського народу.

Барською конфедерацією, проголошеною 29 лютого 1768 року у храмі святої Анни у Барі Кам'янецьким єпископом Адамом Станіславом Красинським та іншими польськими можновладцями, назвали військово-політичне об'єднання польської шляхти і римсько-католицького духовенства, спрямоване проти протеже Катерини ІІ короля Станіслава Августа Понятовського та втручання Російської імперії у внутрішні справи Речі Посполитої.

Безпосереднім приводом до виступу конфедератів стало підписання С. Понятовським 17 лютого 1768 року під тиском російського уряду документу про зрівняння в політичних правах католиків із некатоликами. Боротьба конфедератів завершилась їхньою поразкою 1772 року.