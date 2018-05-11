Віртуальні екскурсії відкрив відомий храм УГКЦ у Ярославщині

Стартував сайт греко-католицької церкви в Ярославі на Підкарпатті, що називається згідно з відомою розташованою у святині іконою - «Милосердя двері».

На веб-сайті можна ознайомитися з історією храму, слідкувати за поточними подіями а навіть віртуально прогулятися по церкві. Колишні вірні цієї парафії проживають не лише у Польщі, але теж в Україні та США. Про це повідомляє "Простір" з посиланням на «Наше слово».

Церква Преображення Господнього в Ярославі була побудована у 1717-1747 рр., а потім храм був перебудований у 1911-1912 рр.

Після закінчення Другої Світової війни в 1945 році більша частина українського населення Ярослава виїхала на еміграцію або була депортована до СРСР.

У 1945 році церква була передана римо-католицькій парафії. У 1987 році будівлю повернуто українцям. Перша греко-католицька літургія відбулася 7 червня 1987 року. Роком пізніше у храмі урочисто святкували 1000-річчя Хрещення України.

Найбільш відомою у світі архітектурною пам’яткою святині є ікона Божої Матері Ярославської, яка називається «Милосердя двері». У 1996 році чудотворну ікону коронували. Корону освятив папа Іоанн Павло ІІ.

Це був один з найбільших заходів, організованих Українською греко-католицькою церквою у Польщі після її повної легалізації і відродження структур у країні.