Синод УГКЦ проголосив рік молитви за чесні вибори Президента та Верховної Ради

Єпископи Синоду Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви, перебуваючи у Зарваниці, проголосили період посильної молитви за чесні та справедливі вибори 2019 року.

Про це мовиться у Зверненні Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ до вірних, українських політиків і всіх людей доброї волі щодо виборчого процесу в Україні, повідомляє "Католицький оглядач".

Отці Церкви водночас закликають душпастирів, богопосвячених осіб і вірних мирян УГКЦ молитися, особисто та спільно, у наміренні прийдешніх виборів.

До молитов за Україну, які здійснюються щодня о 21.00, єпископи просять додати в понеділок моління за вибори 2019 року. Після кожної недільної та святкової Літургії, перед молитвою «Боже, великий, єдиний», спільно помолитися один раз «Отче наш», «Богородице Діво» і «Слава Отцю…» за чесні та справедливі вибори в Україні наступного року.

Єпископи аргументують своє Звернення тим, що трохи менше, ніж рік, залишається до чергових виборів Президента України і дещо більше року до обрання нового складу найвищого законодавчого органу нашої держави – Верховної Ради України.

«Однак уже сьогодні спостерігаємо, як суспільство втягують у новий вир передвиборчих перегонів, міжпартійних дискусій і полеміки, так що внаслідок політичних протистоянь опиняються під загрозою основні принципи державного буття нашого народу», – сказано у Зверненні.