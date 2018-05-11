Молодіжний католицький фестиваль «Обнова-фест» присвятили пам’яті Любомира Гузара

На Зелені свята, 27 травня, Чернівецьке товариство українських студентів-католиків «Обнова» спільно з Патріаршою комісією у справах молоді УГКЦ та з благословення Єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича) проведуть Х Буковинський молодіжний етнодуховний фестиваль «Обнова-фест».

Цьогорічний фестиваль буде присвячений пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, з благословення якого це свято було започатковане у 2008 році, та 20-річчю товариства «Обнова» у Чернівцях. Про це повідомляє "Католицький оглядач".

«Обнова-фест» має на меті поєднати українську духовність, патріотизм і традиції. За десять років він став улюбленим родинним та молодіжним святом не лише для мешканців Чернівці та Буковини, а й Західної України.

У програмі фестивалю – спільна (екуменічна) молитва за єдність церков, українську молодь та мир в Україні, благодійні акції, виступи аматорських і професійних колективів, театрів, виставка-продаж виробів народних майстрів, цікаві забави для дорослих і дітей, вогняне шоу, майстер-класи, «Пластовий табір», «Літературні читання», «Вуличний університет», а також концерт відомих українських гуртів («Kozak system», «Мері», «Тарута», «Кораллі», «Кана», «Воанергес») та молодих виконавців.

Свято розпочнеться Архиєрейською Божественною Літургією у катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. А на території обласного музею народної архітектури та побуту відбудеться екуменічна молитва за мир в Україні та інші фестивальні заходи.

Організатори свята запрошують до спільної молитви на Зелені свята у Чернівцях, а також просять підтримати новостворену Чернівецьку єпархію УГКЦ.