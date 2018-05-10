У червні Папа Римський відвідає Женеву

Папа Римський 21 червня здійснить одноденне екуменічне паломництво до Женеви; поїздка проходитиме під знаком діалогу між християнами.

Як повідомляє Радіо Ватикану, Папа приземлиться в женевському міжнародному аеропорту о 10-й годині ранку. Після церемонії привітання приватна зустріч відбудеться в приміщенні аеропорту з президентом Швейцарської Конфедерації Аленом Берсе.

21 червня Екуменічний центр Всесвітньої ради Церков стане місцем проведення двох важливих етапів паломництва Папи Франциска - об 11.15 там відбудеться екуменічна молитва, а о 15.30 - екуменічна зустріч. Трапезу Папа розділить із керівництвом Всесвітньої ради Церков в Екуменічному інституті Босе. Цього року Всесвітня рада Церков відзначає 70-річчя з дня свого заснування.

У другій половині дня Папа Франциск очолить службу в женевському виставковому центрі "Палекспо". Прибуття в римський аеропорт Чампіно заплановано на 21.40.