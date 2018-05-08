Католики оголосили святою черницю, яка опікала бідних

В Соборі Матері Божої в Аахені префект Конгрегації в справах святих, Анджело Амато, проголосив блаженною сестру Клару Фей, яка походить із цього міста.

Як повідомляє "CREDO", вона жила в XIX столітті, заснувала Конгрегацію Cестер Убогого Дитятка Ісуса, завдання якої полягає в догляді та вихованні бідних і покинутих дітей.

*Клара Фей народилася 11 квітня 1815 року в Аахені і була четвертою з п’яти дітей у багатій католицькій сім’ї підприємця текстильної галузі.

Дівчинка у віці 5 років пережила втрату батька, який загинув внаслідок аварії. Ще одним сильним досвідом для неї було у 1830 році (коли їй виповнилося 15 років) повстання робітників, зневірених суворими умовами життя.

В 1837 році, у віці всього 22 років, за допомогою декількох своїх подруг із парафії св. Павла відкрила школу для бідних дівчат.

2 лютого 1844 року Клара заснувала перший дитячий будинок, віддавши на це все, що мала. Це було водночас народження Згромадження Сестер Убогого Дитятка Ісуса, девізом якого були слова Господа: «Manete in me» («Перебувайте в Мені»).

28 січня 1848 р. архиєпископ Кельна затвердив статут згромадження, 11 липня папа Леон XIII. Засновниця, яка склала свої чернечі обітниці в 1850 р., стала першою генеральною настоятелькою свого згромадження. В 1875 р., коли в тодішній Пруссії канцлер Бісмарк розв’язав війну проти Церкви, для згромадження настали важкі часи і сестри були змушені переїхати в Нідерланди. До Аахена вони повернулися в 1894 р. вже після смерті своєї засновниці.

Клара Фей померла в ореолі святості 8 травня 1894 р. в Сімпелвельді.

Процес беатифікації насамперед був проведений у голландському місті Роермунд в 1916-1924 рр., після чого його було припинено з різних причин. Процес було відновлено після війни і 11 серпня 1958 р. папа Пій XII визнав засновницю Сестер Убогого Дитятка Ісуса Слугою Божою.

Ватикан займався цією справою у 1983-1991 рр. і 4 травня 2017 р. Папа Франциск ухвалив декрет про визнання чуда через заступництво Клари Фей. 5 травня в своєму рідному місті Аахені Клара Фей була проголошена блаженною.