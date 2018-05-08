Папа Римський розкритикував твердження марксизму про людину і Бога

Папа Франциск написав: марксизм помиляється, заперечуючи, що людина залежить від Бога.

Цю думку він висловив у передмові до опублікованої в Італії збірки творів папи-емерита Бенедикта XVI «Звільнити свободу. Віра і політика в третьому тисячолітті», повідомляє CREDO.

Передмову Франциска до книжки опублікувала в неділю, 6 травня, газета «La Stampa».

Відправною точкою роздумів Франциска стала критика марксизму, виражена його попередником.

Як стверджує Папа Берґольйо, Бенедикт XVI «розробляє і пропонує християнське бачення прав людини, здатне піддати сумніву на теоретичному і практичному рівні тоталітарні прагнення марксистської держави й атеїстичної ідеології, на якій вона заснована», пише Gość Nidzielny. Сьогодні – вказує Франциск – «більше, ніж будь-коли, знову з’являється та ж сама спокуса відкинути всяку залежність від любові, яка би не була любов’ю людини до її власного его і власної волі».

Наслідок цього – «небезпека колонізації сумлінь через ідеологію, яка заперечує фундаментальну певність: людина існує як чоловік і жінка, які мають завдання передавати життя», – пояснює Папа Берґольйо.

«Ця ідеологія, яка йде до запланованого і раціонального виробництва людини і – можливо, з метою, яка вважається доброю, – провадить до визнання логічною і прийнятною ліквідації того, що (ця ідеологія) вже вважає не створеним, подарованим, зачатим і народженим, а зробленим нами», – написав Папа Франциск.

Він звернув увагу на те, що «ці гадані права людини, спрямовані на її саморуйнування, мають спільний знаменник, який полягає на одному великому запереченні; запереченні залежності від любові, від того, що людина – це Боже створіння, покликане з любов’ю Ним на Його образ». «Коли нехтують залежністю між створінням і Творцем, цими стосунками любові, по суті нехтують справжньою величчю людини, притулком її свободи і гідності», – сказав Папа Франциск.

І так – як він зазначив – «захист людини і всього людського від ідеологічного применшення з боку влади знову ж таки стосується прийняття послуху людини Богу понад послух державі». Виконання цього завдання «на цьому автентичному переламі епох, в якому ми живемо, означає захист сім’ї», – підкреслив Папа.

Папа Франциск нагадав, що в цьому сенсі Бенедикт XVI завжди йшов слідами св. Йоана Павла II, «якого справедливо називають папою сім’ї». Папа Берґольйо також звернув увагу, що сам він у повчанні «Amoris laetitia» підкреслив: «благо родини має вирішальне значення для майбутнього світу і Церкви».