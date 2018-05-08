У Франківську УГКЦ проведе масштабний великодній фестиваль хорової музики

В Івано-Франківську в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового УГКЦ 11-13 травня відбудеться Великодній фестиваль хорової музики «Катедральні дзвони». В фестивалі візьмуть участь: Муніципальний академічний камерний хор «Київ», Камерний хор «Sine Nomine», Патріарший хор собору Воскресіння Христового УГКЦ, Хор Львівської Національної музичної академії ім. М. Лисенка, Камерний хор «Воскресіння», повідомляє прес-служба Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Детальна програма заходу - на сайті прес-служби Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

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