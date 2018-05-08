Лікар, який домігся скасування "залізного прута" у царських в'язницях, зарахований до лику католицьких святих

Засновник першої тюремної лікарні у царській Росії - доктор Фрідріх Йозеф Гааз зарахований до лику блаженних.

Його беатифікація тривала близько 20 років, повідомляє Deutsche Welle.

Про завершення «єпархіальної стадії процесу причислення до лику блаженних великого подвижника милосердя доктора Федора Петровича Гааза» повідомив католицький Митрополит Архієпархії Божої Матері в Москві Паоло Пецці. Церемонія закриття єпархіальної стадії беатифікації відбулася 6 травня у кафедральному соборі Непорочного зачаття пресвятої діви Марії у Москві.

Федір Петрович (Фрідріх Йозеф) Гааз – російський лікар німецького походження, філантроп, відомий під ім'ям «святий доктор». Народився 10 (24) серпня 1780 року в сім'ї аптекаря в німецькому містечку Бад-Мюнстерайфель. Відвідував курси філософії і математики у Йенському університеті. Закінчив курс медичних наук у Віденському університеті.

До Росії Гааз приїхав у 1806 році на запрошення князя Рєпіна, якого він успішно вилікував у Відні. Доктор був призначений головним лікарем Павлівської лікарні. У вільний час він лікував бідних у богодільнях і притулках – за це його нагородили Володимирським хрестом 4-го ступеня. Його дослідження мінеральних вод посприяло створенню курортних центрів на Кавказі. Під час Вітчизняної війни 1812 року Гааз був військовим хірургом у російській армії.

З 1829 року доктор стає головним лікарем московських тюрем, які він усіма силами намагається зробити більш гуманними для засуджених. Саме завдяки Гаазу в Росії у 1832 році була відкрита перша тюремна лікарня. Ще через 4 роки йому вдається відкрити школу для дітей арештантів. Завдяки Гаазу в Росії скасували залізний прут, до якого приковували 12 засланців під час етапування і ввели полегшені кайдани.

За час своєї роботи доктор витратив весь свій статок на потреби малозабезпечених і нужденних. У народі він був знаний як «святий доктор». Девізом життя німецького доктора стали слова "Поспішайте робити добро" – вони вибиті на його надгробному пам'ятнику на Введенському кладовищі Москви.