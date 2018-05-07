У Києві освятили патріарший адмінцентр УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав освятив та відкрив сьогодні, 7 травня, приміщення Патріаршого адміністративного центру УГКЦ у Києві.

На переконання Глави УГКЦ, ця подія втілює в життя задум великого будівничого цього Патріаршого центру – Блаженнішого Любомира, бо він бачив Патріарший собор і Адміністративний центр як єдине ціле, повідомляє прес-служба УГКЦ.

«Ми сьогодні без перебільшення відкриваємо двері батьківського дому – двері Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви. Сьогодні ми насамперед дякуємо Господу Богу за те, що сьогодні дав нам цей дар. Ми тут будемо обіймати кожного сина і доньку нашої Церкви, яка буде приходити до дому отця», – відзначив духовний лідер греко-католиків.

На його думку, цей дім має стати місцем не тільки, де приймаються рішення. «Це має бути не тільки те місце, – сказав Глава Церкви, – де, фактично, відбувається управління нашою Церквою на вселенському рівні. Це не тільки місце, де знаходитимуться всі виконавчі структури нашої Церкви, зокрема центральні тут, у Києві. Передусім це простір спілкування і зустрічі. Простір, де ми будемо творити необхідні умови, аби можна було зустрічатися».

Глава Церкви висловив радість, що тепер усі працівники Патріаршої курії та Київської архиєпархії працюватимуть разом, а не будуть розкидані по різних куточках Києва. Також тут удень і вночі під одним дахом перебуватиме Глава УГКЦ.