Ватикан представив нову інструкцію з вивчення канонічного права

Конгрегація Католицької Освіти, беручи до уваги свої компетенції над академічними інституціями в галузі церковних наук, після затвердження Святішим Отцем Франциском, 29 квітня видала нову Інструкцію “Навчання Канонічного Права у світлі реформи подружнього процесу”.

Нову інструкцію 3 травня було представлено у Ватикані, повідомляє "Радіо Ватикану".

Метою цього документу є сприяти диференційованому приготуванню, зокрема академічнному, персоналу, який покликаний працювати в церковних трибуналах, і тих людей, які в різний спосіб залучені у консультування подружжя та сімей.

Окрім того, нова Інструкція підкреслює необхідні реквізити, які запевняють якість вже існуючих Інституцій, чи тих, які будуть засновані чи підтверджені в майбутньому. Новизною є те, що Інструкція дозволяє засновувати “Департаменти Канонічного Права” на богословських факультетах, “Кафедри Канонічного Права” на юридичних факультетах у Католицьких Університетах та сприяти вивченню канонічного права на першому циклі богословських студій.

Тим самим, Інструкція має на меті підтримати та поглибити юридичну культуру у Церкві. Церковні навчальні заклади повинні пристосуватися до вимог нової Інструкції вже від початку 2019-2020 академічного року.