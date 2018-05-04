Папа Римський продає свій суперкар Lamborghini Huracan

Папа Римський продає свій єдиний суперкар Lamborghini Huracan.

Як повідомляє "Автоцентр", італійський спортивний автомобіль Lamborghini Huracan Папі Франциску подарував автовиробник у листопаді 2017 року.

За заявами понтифіка, відтоді задньопривідний суперкар ніхто не експлуатував, а тому продає він його фактично без пробігу, але зате зі своїм автографом на передньому капоті машини.

Автомобіль Lamborghini Huracan, що належить Папі Римському, буде виставлений на продаж на аукціоні "Sotheby's" 12 травня.

Згідно з заявою, «всі доходи від продажу суперкара підуть на руки Святішому Отцю, який потім направить їх: 70% – до бюджету міста Ніневія, Ірак (місто, яке сильно постраждало від боїв з ІД), 10% – до гуманітарної організації «Amici per il Centrafrica Onlus», 10% – до міжнародної асоціації хірургів «Groupe International Chirurgiens Amis de la Main» (GICAM) і 10% – до Асоціації Папи Івана XXIII».