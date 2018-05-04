Папа Римський нагадав, в чому полягає основне завдання єпископів

У Ватикані, 4 травня, Папа Римський розповів, що завдання єпископа - захищати своїх вірних та утверджувати їх у вірі.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Єпископ – це той, хто пильнує, це вартовий, який вміє дивитись, щоб захистити стадо від вовків, що надходять», - сказав Папа.

Добрий єпископ, на переконання Папи Франциска, знає своїх вірних і є близьким до них. Він наголосив, що саме таким має бути життя єпископа: у близькості та опіці своїх вірних. А як приклад Папа вказав на святого єпископа Турібій де-Моґровехо.

«Молімося, щоб Господь завжди нам давав добрих Пастирів, щоб Церкві ніколи не бракувало захисту Пастирів, бо без цього ми не можемо прямувати вперед. Щоб вони були працьовитими, людьми молитви, близькими, близькими до Божого народу… скажімо одним словом: чоловіками, які здатні бути пильними», – підсумував він.