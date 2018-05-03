У Львові майже за 1,5 мільйона гривень відреставрують храм Пресвятої Євхаристії УГКЦ

Розпочинаються ремонтні роботи із заміни даху і вікон в одному з храмів Львова – Пресвятої Євхаристії УГКЦ (колишній Домініканський собор).

На ці роботи з міського бюджету Львова виділено 1 млн. 485 тис. грн, повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на управління охорони історичного середовища.

«Розпочинаємо реставраційні роботи костелу Домініканів з келіями, на пл. Музейній, 3. Це дуже важливий об’єкт. Це один з найгарніших храмів Львова. Над куполом дах був поміняний ще давніше. Однак не був замінений дах над монастирськими приміщеннями, які прилягають до нього. Тому ці роботи виконуватимемо цього року. Передбачена заміна даху у тих місцях, де він в поганому стані. Проводитиме роботи підрядна організація «Володар-Маркет». До цих приміщень досить проблематично дістатися. Робітники працюють, як альпіністи. Проте потім буде встановлено риштування і буде трохи легше.

Також буде поміняно вікна. Це вітражні вікна. Їх теж потрібно міняти, бо вони в поганому стані.

На ці роботи поки маємо 1 млн. 485 тис. грн. Однак ще буде потрібно більше 7 млн. грн. Тому будемо потребувати ще грошей. Завершення робіт передбачено у лютому 2019 року", – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.