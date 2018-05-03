Австралійський кардинал постане перед судом присяжних за сексуальні домагання

Кардинал Джордж Пелл, обвинувачений у сексуальних домаганнях, знову заявив про свою невинність, однак після попередніх слухань суд Мельбурна постановив, що ієрарх постане перед судом присяжних.

Суддя Белінда Валлінгтон відкинула деякі з найбільш тяжких звинувачень проти кардинала Пелла, висунутих у ході попереднього слухання чотири тижні тому, проте вона вирішила, що існує достатньо елементів для суду присяжних. Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Директор Залу Друку Ватикану заявив, що Святійший Престол взяв до відома постанову Мельбурнського суду і раніше залишається в силі дане Папою Франциском розпорядження про спеціальний періоді відпустки, наданої кардиналу Пеллу для захисту від звинувачень в Австралії.

Нагадаємо, що у червні 2002 р. кардинал Пелл був звинувачений у сексуальних домаганнях до 12-річного хлопчика (інцидент нібито мав місце в католицькому молодіжному таборі 1961 р., коли Пелл був семінаристом).

Кардинал заперечує будь-які звинувачення на свою адресу. У червні минулого року кардинал Пелл взяв безстрокову відпустку у Ватикані, щоб повернутися в Австралію і очиститися від зведених проти нього звинувачень і «відновити своє добре ім'я». Єрарх заявив тоді, що має намір особисто прийти до суду.