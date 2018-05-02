Франківська міськрада перейменувала вулицю Новгородську на честь покійного Глави УГКЦ Любомира Гузара

Івано-Франківська міська рада перейменувала вулицю Новгородську на честь колишнього Глави Української Греко-Католицької Церкви Любомира Гузара.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на сесії міської ради.

Також вирішено присвоїти Гузару звання «Почесного громадянина міста Івано-Франківська» (посмертно).

*Любомир Гузар (26 лютого 1933 - 31 травня 2017 рр.) - український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011 рр.). Священик (з 1958 р.), єпископ (з 1977 р.), кардинал (з 2001 р.). Верховний архієпископ Львівський (з 2001 р.), Києво-Галицький (з 2005 р.), архиєпископ-емерит (з 2011 р.).