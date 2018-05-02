Папа Римський нагадав, що праця є основоположною частиною гідності людини

Папа Римський 1 травня, коли РКЦ відзначає день святого Йосифа трудівника, нагадав, що праця є основоположною частиною людської гідності.

Про це повідомляє російські інформагентство з посиланням на мікроблог Папи Римського у Twitter.

"Ми відзначаємо день святого Йосифа працівника, пам'ятаючи про те, що праця є фундаментальним елементом гідності особи", – написав понтифік.

Свято святого Йосифа трудівника, як покровителя всіх трудящих у 1955 році заснував Папа Римський Пій XII, надавши таким чином світському святу новий релігійний вимір. Йосиф трудівник є для християн зразком терпіння і працьовитості.